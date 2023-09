Il tratto finale della statale 369 Appulo Fortorina, che collega il Fortore alla Puglia e al Molise, è al limite della transitabilità, a causa di evidenti dissesti con avvallamenti e cedimenti della sede stradale, in particolare lungo il tratto San Bartolomeo-statale 17. Ad aggravare il quadro i cantieri lungo la Circonvallazione di San Bartolomeo che, uniti alla chiusura dell'Amborchia e della galleria Passo del Lupo sulla statale 17 Foggia-Campobasso, creano enormi disagi.

«Non crediamo si tratti di lavori a breve termine sottolinea il presidente del Comitato "Viabilità Negata" di Montefalcone, Giovanni Zeppa perché la ricostruzione del ponte variante di San Bartolomeo è ancora agli inizi, così come il ponte sul torrente La Catola Amborchia e la messa in sicurezza della galleria direzione Foggia. Ci apprestiamo ad affrontare l'inverno con tutti i problemi legati al maltempo. A questo punto - aggiunge - chiediamo un Consiglio provinciale aperto tra le province di Foggia e Benevento, coinvolgendo i sindaci campani e pugliesi del territorio interessato. Crediamo di coinvolgere le province perché anche la viabilità provinciale appare in condizioni pessime, con frane che non sono state rimosse e lavori appaltati ma ancora non iniziati».

Lapidario, dunque, Zeppa, che con il Comitato ha condotto una forte battaglia in difesa del diritto di avere una strada decente che collegasse Montefalcone e il Miscano a Benevento. A fargli eco il presidente del comitato cittadino di San Bartolomeo, Angelo De Conno: «La sensazione, da quando hanno richiuso la galleria e l'Amborchia evidenzia De Conno , è di essere ritornati indietro nel tempo di sessant'anni. Per andare a Foggia o Lucera bisogna percorrere una strada di montagna, costruita agli inizi del secolo scorso, superare quindi lo spartiacque Dauno e, trattandosi di tratti di strada ad alta quota, con il maltempo ci saranno molte difficoltà. Il nostro vuole essere un appello, senza scendere in polemiche, e magari affiancare i sindaci sollecitando gli organi competenti, tra i quali l'Anas, a mettere in campo i lavori in tempi brevi. Inoltre, sul versante in direzione Benevento, sembra che non ci sia ancora nessuno che ci informi sull'approvazione del progetto del tratto San Marco dei Cavoti-San Bartolomeo, che ha dato un senso alla realizzazione della Fortorina».