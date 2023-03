Mettere al centro la comune passione per l'arte della recitazione. Questo è uno dei principi cha ha ispirato la costituzione di una nuova associazione, la «SognAttori Sbig». Come tante espressioni del teatro amatoriale, si pone l'obiettivo di integrare l'impegno artistico e culturale del capoluogo fortorino. Nata da una proposta avanzata al sindaco, Carmine Agostinelli, da Vittorio De Sciscio, Michele Viglione e Carmine Circelli, cultori del teatro amatoriale, l'associazione debutta stasera e fino a domenica, con il suo primo impegno teatrale: «'O scarfalietto» di Edoardo Scarpetta.

«Per questa iniziativa commenta il sindaco - più di altri, sento il dovere di ringraziare tre amici, Vittorio, Carmine e Michele. Con loro, durante qualche piacevole cenetta estiva, si è deciso di accettare questa scommessa e di intraprendere insieme e a braccetto questo entusiasmante quanto difficile percorso. Loro sono anche il direttivo della neo associazione "I SognAttori Sbig", con il compito di rendere vivo e attivo, l'attività teatrale amatoriale nella nostra comunità. Dico grazie anche a tutti coloro con i quali abbiamo trascorso insieme un intero inverno di prove. È sempre bello ritrovare vecchi amici sul palco. È stato altrettanto bello conoscerne di nuovi. Grazie di cuore a tutti».

Non nasconde la sua passione per il teatro il primo cittadino, che farà parte del cast, e che in passato ha calcato più volte il palco del bellissimo cine-teatro comunale, recentemente ristrutturato e messo in sicurezza. Torna dunque sul palco di San Bartolomeo Edoardo Scarpetta, l'autore di tante commedie che negli anni addietro sono state già portate in scena, in loco, dalla Filodrammatica guidata da Leopoldo Bibbò. «O' scarfalietto», una commedia in tre atti, per la regia dello stesso Vittorio De Sciscio, vedrà impegnato un ricco cast di aspiranti attori alcuni dei quali già noti al pubblico locale decisi a creare l'atmosfera esagerata e inverosimile che caratterizza le opere di Scarpetta, rendendo tutto possibile. Questa commedia, come tutte quelle del suo autore, crea un vortice inarrestabile di comicità che attira il pubblico in una spirale di divertenti ed incalzanti momenti in cui si incrociano i personaggi, con l'ilarità di una trama che fino all'ultima battuta proporrà una travolgente e sana comicità.