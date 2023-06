San Bartolomeo in Galdo, Cormano (FdI): «Demedicalizzazione verso la risoluzione»

«Allo studio le prime soluzioni politiche e dirigenziali alla questione della demedicalizzazione delle due postazioni del 118 nel Fortore». Esordisce così, in una nota, Andrea Cormano, consigliere comunale di Baselice e responsabile del coordinamento Fortore di Fratelli d'Italia. «A coprire i turni senza medico nella postazione 118 di San Bartolomeo in Galdo - aggiunge - arriveranno i dirigenti medici che operano nelle unità operative del 118 nelle postazioni di Benevento. È un primo segnale di rassicurazione per i cittadini fortorini, ringraziando per l’impegno nel risolvere rapidamente il problema sia il direttore generale Volpe che tutti i sindaci che si sono e si stanno impegnando in prima persona, rispondendo al nostro appello».

A suo avviso, dunque, «non si poteva lasciare un territorio con circa 30.000 abitanti senza un servizio 118 con medico a bordo.

Ecco perché il coordinamento Fratelli d’Italia del Fortore aveva lanciato per prima a livello politico il grido d'allarme e presentato delle proposte per la risoluzione della problematica invitando i sindaci, massime autorità sanitarie locali, a fare fronte comune e convocare una conferenza dei sindaci al fine di trattare tutte le questioni nelle sedi opportune».

«Il Fortore però non può essere penalizzato - prosegue Pino Fusco, presidente del circolo Fratelli d’Italia di San Giorgio la Molara - perché la postazione 118 di Ginestra degli Schiavoni è necessaria per far fronte a tutte le problematiche di emergenza dei paesi del Fortore e del Miscano che si affacciano sul versante della 90bis. È necessario quindi trovare un accordo che deve essere formalizzato tra gli organi politici regionali, la direzione dell’Asl e le organizzazioni sindacali, per affrontare la carenza del personale».