San Bartolomeo in Galdo, travestiti da operai rubano 4mila litri di gasolio della Comunità montana

​Travestiti da operai prelevano oltre 2.500 litri di gasolio per riscaldamento alla Comunità montana del Fortore. Tre persone, originarie del Napoletano e già note alle forze di polizia, sono state denunciate in stato di libertà ​dai Carabinieri della stazione di San Bartolomeo in Galdo.

I militari hanno avviato le indagini a seguito della segnalazione di due furti di gasolio per riscaldamento avvenuto lo scorso mese di ottobre e nell'aprile di quest'anno ai danni della Comunità montana del Fortore, la cui sede si trova in piazza Municipio a San Bartolomeo in Galdo.

I Carabinieri, visionando le telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private installate nel luogo dove sono stati commessi i furti, nelle zone limitrofe e lungo quelle che venivano ritenute le possibili vie di fuga, hanno individuato due furgoni risultati a noleggio e utilizzati per la commissione dei furti.

L'analisi dei sistemi Gps assicurativi installati sui mezzi ha permesso di ricostruire gli itinerari dei veicoli e consentito di identificare i tre uomini che, in entrambe le occasioni, hanno agito indossando gilet da lavoro catarifrangente, aperto un tombino stradale ed aspirato tramite una pompa idraulica il gasolio contenuto nella cisterna interrata che serve lo stabile, dissimulando un intervento di ripristino stradale.