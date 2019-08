CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 25 Agosto 2019, 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Bartolomeo, la sincerità fatta apostolo. «Possa la nostra fede testimoniare la carità del Cristo, il suo senso di giustizia, possa testimoniare l'impegno nella costruzione di una società umana più giusta. Davvero come cristiani, nel giorno in cui celebriamo il santo patrono Bartolomeo, dobbiamo riflettere sul senso della nostra proposta civile, della nostra fede come lievito per la costruzione di una società alternativa, alternativa a logiche di poter spicciolo, alternativa all'ingiustizia e alle speculazioni». Così l'arcivescovo Felice Accrocca, in uno dei passaggi più salienti dell'omelia tenuta nella basilica di San Bartolomeo in occasione della festività del patrono della città, alla presenza di molti fedeli e delle autorità militari e civili, capeggiate dal sindaco Clemente Mastella.