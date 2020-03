C'è allarme a San Giorgio del Sannio per i continui furti che, in questo periodo, si registrano in ogni parte della città e, prevalentemente, nel quartiere Ginestra. Solo domenica due furti in via Bosco Lucarelli. Le forze dell'ordine, che stanno costantemente presidiando il territorio cercando di individuare gli autori, non escludono che si tratti probabilmente della stessa banda, dato che la tecnica per entrare nelle abitazioni sembrerebbe sempre la stessa e anche gli orari in cui avvengono i furti.



Il sindaco Mario Pepe, oltre a lanciare un appello ai cittadini a essere vigili e attenti e denunciare situazioni sospette, ha riferito che avrebbe chiesto un incontro con i carabinieri per fare il punto sulla situazione, per intraprendere nuove iniziative, oltre quelle che sono già in atto, e verificare se chiedere altre forze dell'ordine per il controllo del territorio. Il primo cittadino, inoltre, comunica anche un maggiore impegno, nel rispetto delle competenze, della polizia locale.



Intanto, cresce la preoccupazione da parte dei cittadini per i furti, soprattutto, quelli che avvengono contestualmente alla presenza degli stessi proprietari in casa, come è avvenuto, qualche giorno prima, in tre abitazioni di via Fontanaisi, sempre a Ginestra. Va ricordato, inoltre, che lo stesso prefetto di Benevento, Francesco Cappetta, rispetto alla recrudescenza dei furti in tutta la provincia, il 18 dicembre scorso, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le feste natalizie aveva dichiarato: «Continueremo sempre di più a presidiare il territorio. Oggi abbiamo anche elaborato un piano perché pare ci sia una recrudescenza di furti in provincia, quindi stiamo cercando di dirottare le risorse che abbiamo a disposizione delle forze di polizia dove si rende più necessario».



«Il furto in casa incalza la consigliera comunale di opposizione, Francesca Pedicini - è uno dei reati più odiosi ed è tra quelli che fanno reclamare, a gran voce, maggiore sicurezza. È quanto il mio partito FdI, con la nostra leader nazionale, sta chiedendo, a gran voce, a livello nazionale e noi lo facciamo a livello provinciale e locale, in un territorio ormai preso d'assalto da malviventi».



«L'obiettivo che ci proponiamo come amministrazione sottolinea il sindaco Mario Pepe - è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini, perché, oltre al lavoro delle forze dell'ordine e della polizia locale nello sventare furti e truffe, è importante difendersi da chi vuole approfittare della buona fede delle persone seguendo semplici precauzioni e, soprattutto, facendo molta attenzione. Aumentare la conoscenza di questo fenomeno e adottare delle precauzioni conclude il primo cittadino - sono aspetti da non trascurare per migliorare il senso di sicurezza ed evitare situazioni spiacevoli, che hanno delle implicazioni negative sulle persone, soprattutto se sono sole o anziane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA