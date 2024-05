Ambulanza demedicalizzata a San Giorgio del Sannio, colloquio tra il sindaco di Benevento Mastella e il direttore Volpe. In qualità di presidente del Comitato dei sindaci dell'Asl, Mastella fa sapere di avere avuto «un colloquio con il direttore generale Gennaro Volpe circa il pericolo che, per cinque turni notturni nel mese di giugno, resti senza medico l'ambulanza del 118 di San Giorgio del Sannio. Un rischio che va evitato».

A quanto pare esiste ancora la possibilità di rivedere questo planning: «Il direttore Volpe mi ha garantito che esaminerà la possibilità di una rimodulazione delle turnazioni ed esperirà ogni tentativo utile ad evitare il verificarsi di quest'evenienza: contiamo di poter scongiurare il pericolo che il 118 di San Giorgio del Sannio resti privo di medici», ha concluso Mastella.

La questione trova in sintonia tutti i candidati sindaci per le imminenti elezioni amministrative, che condividono l'obiettivo di indurre l'Asl al ripensamento e sollecitano servizi sanitari adeguati per una popolazione di oltre 9mila residenti.