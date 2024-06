La questione sanità incendia l’ultimo tratto di campagna elettorale sangiorgese. La cittadina, con i suoi 9099 elettori (4356 maschi e 4743 donne), è il più grande Comune della provincia di Benevento chiamato alle urne, dopo la fine anticipata della consiliatura per lo scioglimento dell’assise civica.

APPROFONDIMENTI Elezioni Sannio, San Giorgio del Sannio: ecco le ricette a confronto sul welfare Elezioni Sannio, Lombardi e Petrucci già «testano» l’appeal Elezioni Sannio, sport e cambiamento le ricette dei leader

Un duro scontro tra le parti è alimentato in queste ore dalla decisione dell’Asl di demedicalizzare solo l'ambulanza del Saut di San Giorgio per 5 turni notturni nel mese di giugno. «A nulla sono serviti - incalza Franco Cuomo di “San Giorgio Domani” - i saggi suggerimenti del presidente dell’ordine dei medici Ianniello e del segretario Cimo, Tazza, contro l’assurda, ingiustificabile decisione di demedicalizzare le ambulanze del 118, e nonostante le roboanti rassicurazioni e i “coup de théâtre” dei mastelliani locali e del loro mentore, ad essere penalizzata è proprio la nostra comunità. È purtroppo il risultato della politicizzazione della sanità pubblica: questi gli effetti disastrosi di anni di sperperi e di abusi della mala politica. A questo punto, invito tutti, organizzazioni dei medici, sindacati e forze politiche per una manifestazione di protesta contro questa vergognosa decisione».

Per Giovanna Petrillo di «San Giorgio Futura» «la salute dei cittadini va difesa, a partire dal garantire il servizio d'emergenza anche nelle ore notturne. Per questa ragione ci impegneremo per scongiurare le scelte dei vertici Asl di questi giorni, che lasciano scoperti, cioè senza la presenza di medici a bordo delle ambulanze, ben cinque turni notturni.

Una decisione che lascia basiti e che non può in alcun modo essere accettata: chiediamo il ripristino dei turni notturni per i medici, e ci impegniamo per il ritorno della guardia medica, magari nella sede dell'Uccp. D'altronde proprio l'ex Uccp mi ha visto protagonista di una battaglia condivisa con sindacati, associazioni e rappresentanze politiche, un modello che intendo portare avanti per tutelare i diritti dei cittadini sangiorgesi».

«Il diritto alla salute è un baluardo della nostra carta costituzionale che va tutelato e difeso». È quanto sostiene Giuseppe Ricci di “San Giorgio Rinasce” che aggiunge: «Ogni comunità deve poter contare su strutture sanitarie ben organizzate e attrezzate per rispondere alle esigenze della popolazione. La demedicalizzazione delle ambulanze è un problema serio perché riguarda la tempestività e l'efficacia dei soccorsi. Ci assicureremo che i servizi di emergenza siano sempre all'altezza delle istanze dei cittadini. Bisogna favorire le prestazioni aggiuntive dei medici disposti a fare ulteriori turni di lavoro. Il Comune deve essere un attore chiave nella promozione della salute pubblica in un’ottica di collaborazione con le istituzioni sanitarie. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo per la nostra amata San Giorgio».

«Il nostro forte impegno sarà - afferma Maurizio Bocchino di “San Giorgio Protagonista” – per la difesa e il potenziamento del Distretto Sanitario e dei servizi ai cittadini. Lotteremo per l’ex Uccp e per il mantenimento del Saut con ambulanza medicalizzata, h 24. Quanto al 118, la decisione è inaccettabile anche perché l’Asl non utilizza i medici disponibili a effettuare prestazioni aggiuntive. Lavoreremo per il ripristino del servizio di continuità assistenziale e seguiremo con attenzione la realizzazione della Casa di Comunità. Promuoveremo la telemedicina con l’istituzione di un centro di gestione nell’ex-Eti».

C’è da registrare, infine, proprio sulla spinosa vicenda, una nota di Clemente Mastella, quale presidente del Comitato dei sindaci dell’Asl, in cui si legge: «Il direttore Volpe mi ha garantito che esaminerà la possibilità di una rimodulazione delle turnazioni ed esperirà ogni tentativo utile ad evitare il verificarsi di quest’evenienza: contiamo di poter scongiurare il pericolo che il 118 di San Giorgio resti privo di medico».