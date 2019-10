CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:46

Black out idrico in 12 centri sanniti per la rottura della condotta adduttrice nel territorio di Castelvetere sul Calore. A guasto avvenuto, ovviamente, la comunicazione di Acs Spa della sospensione dell'erogazione dell'acqua a 60 Comuni delle province di Avellino e Benevento. Grandi disagi, forti criticità e numerose proteste da parte dei cittadini nei centri sanniti interessati: Sant'Angelo a Cupolo e la frazione San Marco ai Monti, San Leucio del Sannio, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi e Pannarano.