Recrudescenza furti nel comprensorio del Medio Calore. Ritrovate nei campi armi rubate nel corso di un furto in casa nelle campagne sangiorgesi. Recuperata dagli uomini del comando stazione carabinieri di San Giorgio del Sannio una fuciliera contenente 5 armi lunghe, fucili da caccia, durante alcuni pattugliamenti nel territorio. Un rapido riscontro ha fatto risalire le armi a un furto consumato nei giorni scorsi nella frazione Cesine: appartengono infatti al proprietario di un'abitazione in via Sallaccione.

I malviventi avevano scassinato l'armadietto blindato che conteneva le armi per asportare altri oggetti ritenuti di valore, facenti parte dell'ennesimo bottino. Una volta fuggiti per le tante vie rurali che incrociano il vasto territorio, forse lo avranno ritenuto ingombrante e pericoloso e lo hanno abbandonato così in aperta campagna in contrada Monache, tra i Comuni di San Nicola Manfredi e Benevento. Le armi risultano tutte registrate, regolarmente detenute e ben custodite, come si è potuto appurare.



Intanto continua il pattugliamento delle forze dell'ordine su tutto il territorio dell'hinterland sangiorgese, fortemente attenzionato anche alla luce della serialità dei furti da parte di una banda che si è specializzata nella tecnica a macchia di leopardo. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che gli autori del furto dell'altra sera in una villetta in pieno centro di San Giorgio siano gli stessi che precedentemente avevano operato nelle campagne di Pietrelcina. «L'amministrazione comunale ha detto Sigismondo Fragassi, consigliere delegato alla sicurezza e presidente del consiglio comunale sta facendo la sua parte, oltre che con l'incremento del sistema di videosorveglianza che verrà esteso anche nelle zone periurbane, anche con una serie di pattugliamenti della polizia locale nelle zone più a rischio del territorio. Fondamentale, però - aggiunge , è il ruolo dei cittadini che sono le prime ed autentiche sentinelle del territorio. È essenziale che tutti segnalalino alle forze dell'ordine le presenze sospette. Mai come in questo momento è necessario fare rete tra cittadini ed istituzioni. Infatti in molti registrano una costante attenzione verso dinamiche inconsuete e la presenza di auto sospette».



Si ricorderà che la questione dei furti e rapine a San Giorgio del Sannio, a Calvi e negli altri paesi del Medio Calore ha coinvolto anche le forze politico-amministrative ed istituzionali. È passata anche alla valutazione di una recente riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presso la prefettura di Benevento, dove si è proceduto ad un'approfondita disamina della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica. In quella sede il prefetto aveva «disposto una sensibilizzazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, unitamente alla sensibilizzazione dell'attività info-investigativa».