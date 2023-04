San Giorgio del Sannio: pezzi di legno conficcati nel palato, cagnolina salvata dai volontari

Aveva dei pezzi di legno conficcati nel palato. Un dolore con cui una cagnolina randagia anziana ha convissuto probabilmente per due anni, fino a quando i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane di Benevento l'hanno presa in custodia e portata dal veterinario che l'ha operata.



"Abbiamo preso questa cagnolina nel territorio di San Giorgio del Sannio - ha raccontato il presidente della Lega, Marco Castaldi - Per anni aveva vissuto da randagio pur essendo accudita. Poi, durante i mesi invernali, è stata segnalata perché non stava bene e abbiamo deciso di occuparcene, portandola nel nostro rifugio. Ci siamo subito accorti che aveva qualcosa che non andava alla bocca, aveva le gengive infiammate e molto tartaro. Non potevamo aspettarci che avesse dei pezzi di legno conficcati nel palato. Per fortuna il veterinario ha notato dei rigonfiamenti ed ha voluto indagare ulteriormente. Ora le sono stati asportati e sta bene, pian piano ricomincerà una nuova vita".