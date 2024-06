Amministrative, the day after. Il neo sindaco Giuseppe Ricci si è insediato ieri presso Palazzo di Città, dopo la proclamazione degli eletti. Se avesse potuto, lo avrebbe fatto già lunedì sera dopo la chiusura dei dieci seggi elettorali. La sfida di Ricci: «Non possiamo permetterci di indugiare e perdere tempo. Noi pronti a intervenire subito. È diventato urgente un cambio di passo. Occorre una nuova visione e un nuovo impegno: è necessario un vero cambiamento e occorre riportare competenze, visione, capacità, serietà e soprattutto serenità nel governo dell'ente Comune».

Neppure il tempo di commentare l'esito delle elezioni che il neo sindaco è già a lavoro per la composizione della giunta comunale, con assegnazione di specifiche deleghe agli assessori e incarichi di studio e approfondimento di materie di competenza dell'ente locale ai consiglieri di maggioranza. In più andrà, nella prima seduta dell'assise civica, eletto il presidente del Consiglio comunale. C'è poi da nominare anche il capogruppo di maggioranza. Ricci ha già le idee molto chiare, aiutato com'è dalle preferenze uscite dalle urne.

«Le priorità sono tante - afferma il primo cittadino sangiorgese - e noi abbiamo cercato di inserire nel nostro programma un piano di intervento con progetti e azioni concrete. La gente è stanca di promesse non mantenute. Una delle priorità è riportare i giovani, gli anziani, le famiglie, insomma i cittadini al centro dell'azione amministrativa. San Giorgio del Sannio deve essere sempre più una città accogliente, attrattiva ed inclusiva. Le famiglie potranno scegliere di stabilirsi nel nostro paese, perché qui dovranno trovare i servizi di base efficienti. Dobbiamo investire sulla scuola e sui servizi di pre e post scuola, sui campi estivi, su centri sportivi adeguati. Dobbiamo supportare le associazioni sportive del territorio e avere più spazi di aggregazione». A rendere, poi, impegnativa l'agenda amministrativa del neo sindaco c'è il pacchetto di opere pubbliche, tra cui la viabilità e l'edilizia scolastica, da portare a compimento.



Intanto si registrano le prime e diverse reazioni dei tre candidati usciti sconfitti dalle urne. Giovanna Petrillo ha in tempo reale modificato la grafica della pagina facebook della lista «San Giorgio Futura», sparito il simbolo, ora vi campeggia la scritta: «Salta! E mentre cadi lascia che ti spuntino le ali», aggiungendo il seguente post: «Ringrazio tutti i cittadini che con sincerità hanno sostenuto il progetto “San Giorgio Futura”. Continuerò il percorso politico-amministrativo anche dai banchi dell'opposizione. Lo svolgerò con lealtà, impegno e responsabilità sempre ed esclusivamente nell'interesse generale della comunità. Al neo sindaco auguri di buon lavoro».

«Il popolo sovrano - scrive Maurizio Bocchino - ha stabilito i ruoli che la nostra democrazia impone ed io ne prendo atto, formulando gli auguri di buon lavoro a chi ha vinto. “San Giorgio Protagonista” andrà avanti come gruppo di opposizione e creerà un movimento politico locale, che diverrà il punto di riferimento per chi crede nella politica così come la intendiamo noi: disinteressata, pulita e competente. Ringrazio tutti i candidati e le loro famiglie per la pazienza avuta nel sopportare i ritmi della campagna elettorale. Un ringraziamento più forte a chi non potrà sedere in consiglio».



Franco Cuomo, unico candidato sindaco a non aver conquistato un seggio, afferma: «Faccio i miei complimenti al neo sindaco Ricci per la splendida e meritata vittoria con la speranza che ponga in essere quanto promesso, e nel ringraziare tutti i miei candidati per l'affetto dimostratomi, vorrei sottolineare un dato politico: se i vertici provinciali avessero ascoltato il mio suggerimento di allestire una lista di centrodestra con una professionalità, fuori da ogni responsabilità pregressa, probabilmente avremmo giocato una partita alla pari».