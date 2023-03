Sannio, nasce l'Unione carabinieri-volontariato-protezione civile

Nasce l'associazione senza scopo di lucro Unac Odv, Unione nazionale Arma dei carabinieri, volontariato e Protezione Civile. La costituzione della nuova realtà è avvenuta alla presenza in assemblea di tutti coloro che hanno partecipato al corso di formazione base in materia di formazione sicurezza e operatore antincendio per i volontari e protezione civile.



L'associazione punta ad operare in tutto il territorio del Medio Calore in collaborazione con i comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, Calvi, San Nicola Manfredi e mira alla promozione, gestione e organizzazione in Italia e all'estero di progetti di volontariato sociale, socio-sanitario e di protezione civile unitamente ad attività ricreative, culturali, sportive, turistiche, assistenziali, di formazione professionale e di tutela dei beni culturali e ambientali con riferimento specifico ai giovani e alla terza età nell'ambito della prevenzione e della sicurezza.

Eletto, dunque, il direttivo. Il presidente è Alessandro Chiavelli, che avrà come vice con delega all'organizzazione tecnica e logistica Attilio Petrillo. I consiglieri sono Alessandra Sorice, con delega alla segretaria; Francesco Truocchio, con delega a tesoriere; Giorgia Polito, Gerardo Casiello, Francesca Liguori, Luigi Acero e Adriano Ciarcia, con delega a revisori dei conti. Infine Massimo Cecere è il revisore supplente. La sede legale e sociale della associazione è ubicata a San Giorgio del Sannio. «Il presidente e il consiglio direttivo ringraziano sentitamente l'amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio - si legge in una nota - nelle persone del sindaco e del suo viceper la fattiva collaborazione profusa, unitamente alla presidenza regionale Unac, nella persona dell'avvocato Letizia Gaetano per l'esito realizzato».