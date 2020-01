I carabinieri di San Giorgio del Sannio, nel beneventano, hanno ispezionato un allevamento di pollo di circa 500 mq che si trova nel Comune di Apice a pochi metri dall'alveo del Fiume Calore.



Durante l'attività ispettiva, è stato verificato che non c'era nessun documento che attestava la regolare gestione della pollina sia come sottoprodotto da impiegare come concime sia come rifiuto da avviare a smaltimento. In particolare è stata ritrovata una concimaia per lo stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti in allevamento ormai al colmo della sua capienza e dalla quale fuoriuscivano i liquami direttamente sul suolo, trasformandosi in un acquitrino maleodorante.



Data la mancanza di un'autorizzazione, sono stati sequestrati alcuni immobili utilizzati dall'allevamento, e sono stati denunciati sia il titolare dell'allevamento che il titolare dei manufatti, per la violazione delle vigenti norme in materia paesaggistica, urbanistico-edilizia ed ambientale.