San Leucio del Sannio, blitz in un cantiere edile: scattano denuncia e multe

I carabinieri della compagnia di Montesarchio, su disposizione del comando provinciale, unitamente al nucleo ispettorato del lavoro di Benevento, nel corso dei controlli mirati a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare lo sfruttamento della manodopera e del lavoro nero, ieri hanno eseguito una serie di verifiche in cantieri edili nel territorio di competenza. In particolare, a San Leucio del Sannio, i militari hanno denunciato l'amministratore unico di una società per mancata redazione del piano operativo di sicurezza, mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e mancata sottoposizione a visita medica di idoneità alle mansioni. La multa complessiva è di 23.920,49 euro.

Sempre nell'ambito del controllo, sono scattate le sanzioni di 3.600 euro per utilizzo di manodopera irregolare e la sospensione dell'attività imprenditoriale per motivi di sicurezza e lavoro nero, con un'ulteriore sanzione di 5.000 euro.