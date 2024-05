San Leucio del Sannio, paura e impatto frontale tra auto: il bilancio è di due feriti

Mattinata di paura a San Leucio del Sannio: è di due feriti il bilancio dell'incidente verificatosi lungo la via provinciale Ciardelli, intorno alle 9. La dinamica resta ancora da definire, ma le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una Peugeot, guidata da un ventenne, e di una Seat, guidata da un settantenne. Stando alle prime ricostruzioni, la Peugeot procedeva in direzione di Benevento, mentre la Seat si dirigeva verso San Leucio. A causare l'incidente potrebbero essere state le condizioni del fondo stradale, reso viscido dalle precipitazioni abbondanti delle ore precedenti. Un impatto che per fortuna non ha fatto registrare gravi conseguenze, visto che entrambe le persone coinvolte hanno riportato soltanto contusioni ed escoriazioni. Dopo l'intervento dei sanitari del 118, entrambi sono stati prontamente assistiti sul posto.

Tuttavia, sembrerebbe che il settantenne abbia successivamente lamentato dolori al torace e, pertanto, gli automobilisti sono stati comunque trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento con codice giallo, a scopo precauzionale.

La strada, intanto, è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora, in attesa della rimozione dei veicoli, causando notevoli disagi alla circolazione, soprattutto alla luce dell'intensa affluenza in quel momento della giornata. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale.