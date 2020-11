Scappati ma senza cassa. Tanto nel racconto dell'ennesimo tentativo di furto ai danni di una tabaccheria, andato in scena, nella notte tra lunedì e martedì, quando erano da poco passate le 3.30, lungo via Telese a San Lorenzello, la provinciale di collegamento tra il piccolo borgo della valle Titernina e gli altri comuni del comprensorio. Un raid in piena regola messo a segno da un gruppo di malviventi non identificato che è riuscito a calarsi dall'alto all'interno dell'esercizio attraverso un foro praticato sulla copertura di lamiera. Obiettivo dei banditi che è stato chiaro sin dal principio, sigarette, diverse decine di stecche e tutto quanto nella disponibilità di una simile attività quindi gratta e vinci e il denaro contante, monete e banconote di piccolo taglio, contenuto all'interno del registratore di cassa. Bottino dell'irruzione che risulta ancora in corso di quantificazione per un colpo quasi perfetto «rovinato», tuttavia, dall'allarme sonoro che ha attirato sul posto le attenzioni dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, guidati dal capitano Francesco Altieri e impegnati in quel preciso frangente in una consueta attività di pattugliamento nella zona.

LEGGI ANCHE Natale: spostamenti, cenone, messa, shopping, vacanze: cosa si potrà fare e cosa no

Intervento tempestivo dei militari, dunque, che ha messo in fuga i malviventi tra le campagne circostanti nel tentativo di raggiungere l'auto parcheggiata a qualche decina di metri di distanza. Una vera e propria caccia all'uomo partita sin dalle prime battute che, purtroppo, non ha portato all'esito sperato ma che ha permesso di recuperare il sacco di plastica contenente circa 250 pacchetti di sigarette restituiti al legittimo proprietario.

Sono in corso naturalmente le indagini per risalire agli autori del reato e all'autovettura utilizzata per la fuga, forse, una Audi Q2, segnalata poche ore prima alla polizia. Ulteriori elementi alle investigazioni che potranno invece arrivare dai rilievi e dalle telecamere di videosorveglianza nelle vicinanze. In ogni caso si tratta del terzo furto sventato in poche settimane dai carabinieri di Cerreto. Ma di contro c'è una sequenza di oltre 30 episodi, sempre ai danni di tabaccherie, che non accenna a fermarsi partita dallo scorso mese di aprile. Dopo un vertice con il prefetto Francesco Antonio Cappetta, la decisione di procedere alla stesura di un nuovo protocollo d'intesa tra esercenti e Prefettura. Preoccupazioni espresse anche in questa occasione dal presidente della federazione italiana dei tabaccai di Benevento, Emilio Zamparelli. «La ripresa nelle ultime settimane dei furti presso le tabaccherie - le sue parole - paradossalmente in un momento in cui gli spostamenti dovrebbero essere più complessi per via del coprifuoco notturno, ci sta seriamente preoccupando. Viviamo momenti di difficoltà legati alla contrazione dei consumi e alla chiusura di una parte del settore del gioco e non possiamo permetterci ulteriori danni. Se continua così il rischio è che molti di noi potrebbero abbassare la serranda per sempre. Pur confidando nell'opera meritoria delle forze dell'ordine chiediamo un'ulteriore sforzo a fine di assicurare alla giustizia gli autori di questi anni delinquenziali».



© RIPRODUZIONE RISERVATA