Si svolgeranno oggi, le autopsie sulle salme di Biagio Festa e Gianpiero Durante, rispettivamente di 28 e 24 anni. I due giovani di San Lorenzello - Biagio pur essendo residente nel borgo titernino era originario di San Salvatore Telesino - deceduti in un drammatico incidente verificatosi sabato sera lungo la Fondovalle Isclero nei pressi dello svincolo di Melizzano. A deciderlo è stato il pubblico ministero Flavia Felaco che ha nominato anche il medico legale: Francesco La Sala.

Nelle scorse ore sono state inoltre iscritte nel registro degli indagati anche due persone, entrambe del napoletano, che erano alla guida delle altre auto coinvolte nel sinistro: una Renault Kadjar e una Fiat Brava. Si è trattato di un atto dovuto, anche perché questo permetterà alle due persone, al pari delle famiglie delle due vittime, di nominare un proprio consulente in occasione dell'esame autoptico. C'è però, oltre al dolore, anche aria di attesa per le esequie dei due giovani. Le salme, infatti, saranno liberate solo al termine degli esami chiamati a chiarire e definire le cause del decesso.

Probabile che nel giorno dei funerali, il Comune di San Lorenzello, valuterà l'istituzione del lutto cittadino. Richiesta, questa, che era giunta al sindaco Antimo Lavorgna anche da parte della sua stessa maggioranza e firmata dal vicesindaco Elvio Sagnella e dall'assessore Alfonso Tortora. Una vicenda tristissima quella di Biagio e Gianpiero - lascia orfana una bambina - che ha gettato nello sconforto l'intera valle Telesina. © RIPRODUZIONE RISERVATA