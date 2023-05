San Marco dei Cavoti, il Rotary adotta 300mila api: sfida per l'ambiente

Una sfida per la natura e per l'ambiente ma anche l'occasione per avvicinarsi a un mondo tanto prezioso quanto interessante.

Il Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti, infatti, presieduto da Luisa Taiani, scende in campo con una nuova iniziativa: sabato adotterà ben 300mila api dell'apicoltore sammarchese Carlo lelardi, in contrada Peschiti.

Come sottolineano gli stessi rotariani nella locandina diffusa sui social, l'importanza delle api nel mondo è testimoniata dal fatto che garantiscono il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta, garantendo così il 35% della produzione globale di cibo.

«Se le api non ci dovessero essere più - spiegano -, le piante comincerebbero a riprodursi di meno e quindi gli erbivori perderebbero il sostentamento. Di conseguenza, tutta la catena alimentare e l'intero pianeta ne risentirebbero notevolmente».

Per i promotori dell'iniziativa, dunque, «visto che l'ape lavora e ci sostiene, dobbiamo ringraziare e, a nostra volta, sostenere chi ha la passione per questi piccoli eleganti e indispensabili insetti. Anche noi rotariani, nel nostro piccolo, lo abbiamo fatto, avvicinandoci all'apicoltore Carlo lelardi, che ci ha fatto conoscere da vicino quest'immenso e importante mondo».