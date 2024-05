San Marco dei Cavoti, minicar contro un muro: coinvolti cinque minori

Serata all'insegna della paura quella vissuta ieri, a San Marco dei Cavoti. Qui, lungo la provinciale che collega il centro pre-fortorino al vicino comune di Colle sannita, cinque minori, che intanto viaggiavano a bordo di una minicar (si tratterebbe di una Citroen Ami), si sarebbero scontrati contro un muretto, probabilmente dopo aver perso il controllo del veicolo. Naturalmente subito è scattato l'allarme, sul posto l'intervento dei caschi rossi del locale distaccamento, che prontamente hanno estratto i giovanissimi dalla minicar, unitamente all'intervento dei sanitari e dei carabinieri. Questi ultimi avrebbero anche effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, al quale può aver contribuito anche il fondo stradale, reso viscido dalla pioggia delle ultime ore. Subito dopo l'impatto, i ragazzi si sono sottoposti alle visite dei medici dell'ospedale “San Pio”. Tre di loro avrebbero riportato conseguenze più lievi, mentre un altro sarebbe rimasto ferito più seriamente e un altro ancora sarebbe invece in condizioni decisamente “più importanti” e da tenere sotto osservazione in ospedale.

Nel frattempo, la notizia della disavventura ha generato sicuramente un clima di preoccupazione in paese, mentre a quanto pare una minore che era alla guida del veicolo sarebbe già assistita dall'avvocato Antonio Leone.