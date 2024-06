Un'onda della solidarietà per garantire le cure necessarie a Valeria Bianco, 16enne di San Marco dei Cavoti, coinvolta nel grave incidente stradale verificatosi la sera del primo maggio, mentre era a bordo di una minicar con altri amici e coetanei. Da allora, però, versa in uno stato comatoso. Sulla piattaforma GoFundMe è partita una gara di solidarietà per aiutare i familiari a garantirle le migliori cure: grazie a più di 600 donazioni, arrivate da tutta Italia e anche dall'estero, sono stati raccolti quasi ventimila euro in sei giorni.

«Questa famiglia - scrive l'organizzatrice dell'iniziativa, Elina Veronica Condò -, già in condizioni precarie, si trova oggi ad affrontare una disgrazia: la solidarietà di tutti è fondamentale». Precisa, inoltre, che «la situazione è gravissima, dovrà essere trasportata in un centro riabilitativo per cerebrolesi gravi, e già qui le prime spese a carico della famiglia». Attualmente non si sa ancora quante cure dovrà affrontare. I fondi sono gestiti dalla madre di Valeria. La raccolta è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-famiglia-a-creare-un-fondo-per-valeria .