Choc a San Marco dei Cavoti, 25enne muore in Basilicata schiacciato dalla gru

La comunità sammarchese è ancora sotto choc, travolta dalla terribile notizia della scomparsa di Isa Sany, appena 25enne, che risiedeva con la famiglia a San Marco dei Cavoti. Il dramma si è consumato in Basilicata, per la precisione a Pescopagano, dove l'uomo di origini nigeriane e un giovane collega, dopo il turno di lavoro, sarebbero finiti fuori strada con l'auto, senza però riportare gravi ferite. Poi la decisione di utilizzare una autogru prelevandola dal cantiere in cui avevano terminato le mansioni lavorative per recuperare l'auto, rivelatasi fatale: il mezzo infatti si sarebbe ribaltato durante le manovre, schiacciando il 25enne, che dunque sarebbe morto sul colpo. Ferito, invece, il collega.

A San Marco e non solo, intanto, è il tempo del dolore e, soprattutto, di stringersi intorno alla dolce famiglia di Isa (lascia la moglie e tre figli in tenera età). Un dramma che ha gettato nello sconforto il paese e quanti lo conoscevano, e che si è inevitabilmente riversato sui social. Isa era ben voluto da tutti. Amava il calcio e militava nell'Asd Reino, in terza categoria. «Ciao bomber. Sei entrato a far parte della nostra famiglia e lo sarai per sempre. Ti vogliamo bene», il post diffuso dalla società. Tante le testimonianze d'affetto nei confronti della sua famiglia. Quella alla quale Isa è stato «strappato» troppo presto, lasciando però in eredità la sua dolcezza e quell'inconfondibile sorriso.