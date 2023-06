San Marco dei Cavoti, bomba d'acqua e strada off-limits: disagi per gli automobilisti

L'ondata di maltempo stringe nella sua morsa anche i centri alle porte del Fortore. Come San Marco dei Cavoti, dove nel pomeriggio si è abbattuta una bomba d'acqua che ha creato non pochi problemi, con tanto di grandinata che ha contribuito a rendere ancora più preoccupante il quadro. Il temporale abbattutosi in particolare nell'area compresa tra contrada Perreri e via Bosco, infatti, ha di fatto reso impraticabile la strada, invasa da un copioso afflusso d'acqua che - evidentemente - ha faticato non poco per defluire.

Subito è scattato l'allarme, visto che l'inondazione ha praticamente spaccato in due l'arteria, bloccando gli automobilisti in entrambi i sensi di marcia in attesa che le acque tornassero a defluire regolarmente. Sul posto, oltre alla presenza del sindaco Angelo Marino, si sono portati anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, pronti ad effettuare le necessarie verifiche nei punti più critici.

«Stiamo monitorando con attenzione la situazione - rassicura il primo cittadino -, resa critica dalla bomba d'acqua e dalla grandinata che si è abbattuta in zona.

Certo, anche la cementificazione è un fattore che contribuisce a rendere più critico il quadro in questa particolare area. In ogni caso non resta che attendere che l'acqua torni a defluire regolarmente, sebbene le piogge non accennino a cessare».