San Marco dei Cavoti, ambulatori mobili in piazza e visite gratuite con «Missione Salute»

«Missione Salute» sbarca alle porte del Fortore. La mobilitazione per la prevenzione gratuita, messa in campo dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ieri ha fatto tappa in piazza Risorgimento, a San Marco dei Cavoti. Poco meno di novanta gli accessi stimati nel corso della mattinata scandita da visite gratuite presso gli ambulatori mobili allestiti in una porzione della piazza. Nello specifico, sono state effettuate 30 visite senologiche ed ecografie mammarie a cura della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Benevento, effettuate dal dottor Pietro Antonio Carbone. Registrati, inoltre, altri 25 accessi per le visite reumatologiche, effettuate dal dottor Stefano Stisi. Sono stati 30, infine, gli accessi per il controllo dei parametri vitali.

Si tratta di un'iniziativa resa possibile grazie all'organizzazione logistica messa in campo dai volontari della Confraternita di Misericordia di San Marco, in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile Fortore, che aderisce alla Prociv Arci nazionale, la quale ha messo a disposizione il proprio ambulatorio mobile.