San Marco dei Cavoti, la carica dei 450 alla Passiata aspettando le «nozze d'oro»

«Ecco la febbre gialla. La febbre della Passiata: viva San Diodoro». Parole che ancora riecheggiano tra i 452 podisti e semplici appassionati che ieri si sono dati appuntamento a San Marco dei Cavoti radunandosi in via Roma, sulla linea di partenza, per prendere parte alla 49esima edizione della Passiata di San Diodoro, storica gara podistica sulla distanza di 12,8 chilometri che da sempre rappresenta uno degli appuntamenti clou di fine estate alle porte del Fortore.

Ha trionfato su tutti Piero Biagio Mignona, podista della Runners Termoli, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 48 minuti. Alle sue spalle, a 50 minuti, Giuseppe Iamonaco (Podistica Avis Campobasso) e Massimiliano Colesanto (Polisportiva Astro 2000 Benevento). Prima tra le donne, invece, Tetyana Yaremyn (Amatori Podismo Benevento), con il tempo di un'ora e cinque minuti, seguita nella categoria rispettivamente da Anna Ucci e Manuela Forgione (sempre Amatori Podismo Benevento). Tra l'altro, gli stessi Mignona e Yaremyn hanno omaggiato la statua di San Diodoro con un mazzo di fiori. Per quanto riguarda lo speciale podio legato al paese, a conquistare la palma di primo tra i sammarchesi è stato Flavio Fiorelli, seguito nell'ordine da Giovanni Pozzuto e Giuseppe Costanzo. Tra le donne, invece, al primo posto Loretta Bologna, seguita da Valeria Perrotta e Alessia Cocca.

Entusiasmo è stata anche quest'anno la parola d'ordine. Un pomeriggio di festa in piazza Risorgimento, che prima di dare il via alla vera e propria corsa ha vissuto momenti speciali grazie alla mini-Passiata, dedicata naturalmente ai più piccoli, che ha fatto registrare la partecipazione di ben 147 bambini accompagnati da genitori, parenti e amici. «La Passiata è un sentimento - ribadisce Giovanni Colarusso, al vertice del nutrito staff che si è prodigato alacremente per dare ulteriore prestigio alla gara -.

Una giornata speciale dove testa, cuore e gambe hanno regalato ancora una volta emozioni indimenticabili». Ora è tempo di bilanci e di recuperare le energie per i tanti che in questi giorni non si sono mai fermati per curare ogni dettaglio dell'evento. Nel mirino, però, c'è già un anniversario speciale, che scatterà nel settembre del 2024: l'edizione numero 50 della Passiata, magari immaginando di sfondare il muro delle 500 iscrizioni.