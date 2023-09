San Marco dei Cavoti, al via la 49esima Passiata di San Diodoro: spunta il nuovo murales

Al via la 49esima edizione di uno degli appuntamenti podistici più attesi nel Sannio e oltre i confini provinciali: la storica Passiata di San Diodoro.

Domani, infatti, tornerà l'invasione dei runners in piazza Risorgimento, a San Marco dei Cavoti, dove nel pomeriggio prenderà il via la tradizione corsa lungo il tracciato di 12,8 chilometri, vero e proprio appuntamento “cult” di fine estate per tantissimi professionisti o semplici appassionati di podismo, ma anche e soprattutto per la comunità sammarchese, profondamente legata all'evento.

Lo staff che organizza la Passiata è incessantemente al lavoro per curare ogni dettaglio, inclusi gli ormai noti “pacchi gara” all'insegna delle tipicità. Riflettori puntati anche sulla nuova opera grafica che già campeggia nell'arco a ridosso di via Roma: si tratta del nuovo murales realizzato dall'artista sannita Lorenzo Cricca, in arte Hels, che ha così impresso la sua firma sulla 49esima edizione della corsa.

«Ispirato dal senso comune di chi vive la Passista - ha spiegato l'artista di Castelpagano - ho deciso di rappresentarla con la parola appartenenza, scomposta in caratteri staccati tra loro ma al tempo stesso accumunati dal colore che appare sopra il leone, che tra l'altro è da sempre il simbolo di San Marco».

Una veste artistica, dunque, per l'arco che accoglierà la marea di podisti e appassionati che, ogni anno, fanno tappa in paese per vivere un pomeriggio all'insegna delle emozioni e dell'intramontabile passione per la Passiata.