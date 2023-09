San Marco dei Cavoti, parte la «missione salute»: in arrivo il poliambulatorio mobile

Missione salute. Una sfida che si appresta a mobilitare anche San Marco dei Cavoti. Prenderà il via, infatti, il 15 settembre, a partire dalle 8.30 e fino alle 13.30, l'iniziativa denominata, appunto, «Missione salute», promossa dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. In prima linea, naturalmente, la Misericordia di San Marco, nell'ambito di un appuntamento patrocinato dal Comune. In piazza Risorgimento, dunque, sarà possibile accedere a servizi essenziali per monitorare lo stato di salute e interfacciarsi con il personale medico a diposizione.

All'interno del poliambulatorio mobile messo a disposizione dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, si effettuerɑnno visite senologiche e reumatologiche. Le visite senologiche saranno effettuate grazie alla collaborazione della Lilt Benevento (Lega Italiana per la lotta contro i tumori); quelle reumatologiche saranno effettuate grazie alla disponibilità del reumatologo Stefano Stisi.