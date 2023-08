San Marco dei Cavoti, arte e sfilate in tandem con il Rotary

Il Rotary Club Morcone-San Marco dei Cavoti punta sempre di più sulla valorizzazione del territorio. E lo fa attraverso singolari iniziative, come quella andata in scena lo scorso 12 agosto, a San Marco, presso il palazzo Jelardi, dove è stata inaugurata la mostra «Frammenti di luce», a cura dell’artista Roberta Betti. Quest'ultima, oltre a esprimere la propria arte su tela, realizza anche accessori come vestiti,stole, foulard e borse. Creazioni che sono state protagoniste, il giorno dopo in piazza Risorgimento, della sfilata resa possibile grazie alle ragazze che hanno accettato di fare da modelle.

Inoltre, nei giorni scorsi, anche la piazza di Santa Croce del Sannio ha ospitato il défilé della Betti con pittura dal vivo e reading di poesie. Il soggiorno sammarchese della Betti si è concluso con l’evento promosso nella piazzetta del Carmine, a San Marco, presso l’enoteca «La Forgia». Al terminee della sfilata, il club Rotary Marcone-San Marco dei Cavoti, guidato da Luisa Taiani, ha effettuato il passaggio del testimone a Cosimo Callisto al quale sono stati formulati «i più sinceri auguri per il futuro anno rotariano».

A impreziosire ulteriormente la carellata degli appuntamenti, le tappe dell'iniziativa «ItinerArt» a Santa Croce del Sannio e a Morcone, che fanno parte del territorio di competenza del Club Rotary, sempre tra arte e poesie.