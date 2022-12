Scatta la messa in sicurezza del Morandi beneventano. Scelta la ditta che eseguirà i lavori di consolidamento e adeguamento strutturale del ponte sul torrente San Nicola, opera cruciale per i collegamenti tra il centro cittadino e il quartiere Capodimonte, realizzata da Anas tra il 1955 e il 1956 su progetto dell'ingegnere passato tristemente alla storia per il disastro genovese. Sarà la Opus società consortile, azienda con sede a Benevento, a realizzare l'intervento finanziato dalla Regione con 2 milioni. La vincitrice ha prevalso sulle concorrenti grazie a un ribasso del 25,88 per cento, per un importo di poco inferiore a 1,5 milioni. La determina licenziata due giorni fa dal responsabile del settore tecnico Antonio Iadicicco ha permesso di centrare in tempo utile la scadenza fissata al 31 dicembre per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, senza la quale si sarebbe andati incontro al definanziamento dell'opera.

L'aggiudicazione, ancorché provvisoria in attesa che decorrano i tempi di legge per l'assegnazione definitiva, può far considerare di fatto concluso l'iter di gara e fa scattare il cronoprogramma operativo. «Contiamo di partire con il cantiere tra la fine di gennaio e i primissimi giorni di febbraio - anticipa l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello - L'esecuzione dei lavori richiederà, secondo le previsioni, tempi abbastanza contenuti, dovendosi chiudere entro la fine del 2023. Per intanto è stato fondamentale riuscire ad assumere il primo impegno formale per l'aggiudicazione dell'opera, così da rispettare la scadenza prevista dal finanziamento regionale».

Occhi puntati ora sulle modalità esecutive e sulle possibili limitazioni che inevitabilmente potrebbero rendersi necessarie all'apertura dei cantieri: «Il dettaglio realizzativo dell'intervento sarà affrontato tra qualche giorno nel corso di un briefing che avremo con i responsabili del settore tecnico con i referenti della ditta - continua Pasquariello - È presumibile, trattandosi di interventi che riguarderanno anche alcuni elementi strutturali dell'impalcato, che si dovrà procedere in alcune fasi alla chiusura al traffico del ponte. I dispositivi che dovessero rendersi necessari, comunque, verranno comunicati con adeguato anticipo».



E l'importanza dell'intervento, del resto, giustifica ampiamente qualche disagio che dovesse verificarsi in corso d'opera. Il ponte, tra l'altro, è già interdetto al traffico pesante (per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate) in via precauzionale, proprio nell'ottica dei lavori di adeguamento indicati dalla commissione di esperti designata da Palazzo Mosti nel 2018 dopo il dramma di Genova. «Le verifiche per carichi gravitazionali - si legge nella relazione finale - hanno evidenziato la potenziale capacità del manufatto, sotto le azioni del progetto originario, di sopportare anche i severi sovraccarichi accidentali previsti dalle norme tecniche del 2018. Tutto ciò, tuttavia, se non si dovesse tener conto della perdita di efficienza dell'opera a causa del degrado dovuto all'invecchiamento e al deterioramento, anche in considerazione della necessità di dover garantire un'ulteriore vita utile alla struttura e quindi di migliorare le condizioni dei materiali in termini di durabilità». Sarà effettuato dunque un lifting che permetta al ponte di durare ancora a lungo.

Queste le opere previste: «Ripristino corticale del calcestruzzo dell'impalcato con malte fibro-rinforzate; razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma e delle acque che dovessero entrare all'interno del cassone; impermeabilizzazione dell'impalcato; rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e rifacimento della segnaletica orizzontale; realizzazione di un sistema di precompressione esterna di supporto per integrare le perdite di precompressione delle guaine nei tratti inclinati; intervento di ripristino corticale in corrispondenza del nodo di collegamento tra le pile e l'impalcato; intervento di stabilizzazione delle fondazioni mediante riempimento dei vuoti presenti in corrispondenza delle nervature; realizzazione di nuove botole di accesso ai cassoni per facilitare le ispezioni; razionalizzazione dei muri al di sotto degli sbalzi di impalcato.