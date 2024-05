San Salvatore, a fuoco ex caserma del Corpo Forestale

Attimi di apprensione e paura questa sera a San Salvatore Telesino dove è andata a fuoco l’ex caserma del Corpo Forestale dello Stato situata poco fuori dal centro abitato in via Corte Nocera.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 quando dall’edificio (oggi di proprietà comunale) ormai dismesso da oltre dieci anni, è iniziato a fuoriuscire fumo denso che ha destato subito preoccupazione tra gli abitanti della zona. Scattato l’allarme sono subito intervenuti sul posto i Carabinieri della locale Stazione e ben sei mezzi (tra autoscala e autopompe) dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Benevento. I caschi rossi hanno domato le fiamme, a fuoco alcuni suppellettili piccoli materiali di plastica e della carta, e messo in sicurezza lo stabile e l’area adiacente. Ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno poi provocato il rogo. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso e su quanto avvenuto stanno indagando i Carabinieri. Al momento, tutte le piste sono battute sia quella incidentale, anche se tutte le utenze sono staccate, che quella di matrice dolosa. Pista quest’ultima molto accreditata dopo l’episodio simile avvenuto alcuni mesi fa nell’ex scuola elementare in procinto di essere abbattuta.