Venerdì 12 Luglio 2019, 10:08

«Aspettiamo che i periti comunichino l'assenza dei reperti riguardante gli organi interni di Maria e poi ufficializzeremo la denuncia come abbiamo annunciato». Cosi l'avvocato Fabrizio Gallo che difende i genitori di Maria, la bambina romena di 10 anni trovata morta nel giugno del 2016 nella piscina di un casale di San Salvatore Telesino. Gallo in precedenza era stato testuale: «La nuova autopsia effettuata sul corpo di Maria ha fatto emergere che mancano alcuni degli organi interni, chiediamo chiarezza». Ora aggiunge che «al vaglio dei periti non vi sono neppure i vetrini ricavati dall'esame degli organi interni in occasione della prima autopsia».