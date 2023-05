Una bambina che veniva messa ai margini rispetto alle coetanee. Questo il ritratto fatto dallo psicologo Nunzio Sisto, che per conto della Procura ha ascoltato e raccolto le «confidenze» dei coetanei di Maria, la bambina di dieci anni che il 19 giugno del 2016 fu ritrovata senza vita nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino. Il perito, ieri, ha parlato nel corso dell'udienza davanti ai magistrati della Corte d'Assise, nell'ambito del processo che vede imputati Daniel Ciocan, 28 anni, e la sorella Maria Cristina, 37 anni, accusati di aver abbandonato, la sera della morte, la bambina nei pressi della struttura, al cui interno c'era la piscina. Il perito ha anche riferito che la piccola Maria aveva confidato ad alcune amiche di avere come fidanzato un giovane di nome Daniel. Affermazioni, queste ultime, che non sono però state ritenute idonee per essere inserite nel fascicolo processuale da parte del collegio della Corte d'Assise, presieduto da Sergio Pezza, perché si tratta solo di voci riferite e non c'è la possibilità di avere un riscontro interrogando chi ha ricevuto le confidenze. Il processo, intanto, prevede altre due udienze, nei prossimi mesi di giugno e luglio, per ascoltare ancora alcuni testi. Il verdetto è atteso il 3 novembre. Dopo l'archiviazione, nel novembre del 2020, chiesta dalla Procura per gli addebiti di omicidio e violenza sessuale, i fratelli Ciocan, adesso, sono imputati solo di condotta omissiva. Un'archiviazione, quella chiesta dalla Procura, alla quale si era opposto Marius Ungureanu, il papà di Maria, chiamato anch'egli in causa per presunti abusi, insieme alla moglie, e difesi dagli avvocati Fabrizio Gallo e Serena Gasperini. Da qui, una camera di consiglio dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, nel giugno del 2021, che aveva stabilito l'archiviazione.

APPROFONDIMENTI Bimba morta in piscina, archiviata l'accusa

di omicidio: «Fu abbandono di minore» Bimba annegata nella piscina del resort:

quattro indagati, ma non ci fu violenza Benevento, bambina trovata morta in piscina

slittano i risultati delle perizie sugli abiti

Per il gip, infatti, «i consulenti e i periti avevano escluso l'omicidio. Quanto alla violenza sessuale, gli accertamenti dei periti avevano fatto emergere dati non univoci. Inoltre, il ridotto quantitativo di materiale biologico rinvenuto sugli indumenti sequestrati aveva impedito ulteriori esami. Anche il pubblico ministero Claudio Barbato aveva confermato la richiesta di archiviazione. Secondo gli inquirenti, invece, la sera della tragedia la piccola era a bordo della Polo con la quale Daniel Ciocan era andato a prendere la sorella Maria Cristina a Telese. Loro l'avrebbero condotta prima all'esterno del casale e poi nell'area della piscina. Quindi sarebbero andati via e l'avrebbero lasciata lì, senza preoccuparsi del fatto che la bimba non sapesse nuotare e che avesse timore dell'acqua, nella quale si sarebbe immersa, perdendo la vita. Il gip Maria Di Carlo, nel dicembre del 2021, era anch'essa intervenuta nel procedimento penale e aveva deciso due rinvii a giudizio per i Ciocan con l'accusa di abbandono di minore, oltre a due decisioni di «non luogo a procedere» per altri indagati: il titolare del casale e colei che risultava essere la responsabile del servizio di prevenzione della struttura alberghiera. Ai due veniva contestato l'omicidio colposo, perché non avrebbero adottato tutte le misure di sicurezza idonee per impedire l'accesso alla piscina, dove aveva trovato la morte la bambina. Un verdetto, quello emesso dal gup Di Carlo al termine dell'udienza preliminare, che ha fatto da prologo al processo in corso presso la Corte d'Assise. I genitori della bambina si sono costituiti parte civile con gli avvocati Fabrizio Gallo e Marco Gaetano Malara. Daniel Ciocan e la sorella Maria Cristina sono difesi dall'avvocato Salvatore Verrillo. Si tratta di un'indagine complessa, che ha visto all'opera più periti e fatto registrare anche la riesumazione del corpo della bambina.