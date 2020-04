Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sul rogo che nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2.30, ha danneggiato un capannone di via Corte Nocera, a ridosso della zona industriale di San Salvatore Telesino, a qualche manciata di chilometri dal centro abitato. Nessuna persona, fortunatamente, era presente nell'edificio in uso alla «Dermofarma Italia», azienda specializzata nella produzione e nel confezionamento di cosmetici, integratori e dispositivi medici ma attualmente ferma e in fase di ristrutturazione societaria.

L'incendio ha invaso una vasta area adibita già da qualche tempo a magazzino, riducendo in cenere tutto quello che si trovava al suo interno. Le operazioni di soccorso sono risultate complesse da subito, richiedendo una difficile attività di organizzazione e coordinamento delle forze in campo. Le fiamme sono divampate al piano terra avvolgendo in poco tempo anche il livello superiore della struttura. Sul posto i vigili del fuoco del vicino distaccamento della cittadina termale, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, guidati dal capitano Francesco Altieri. L'allarme sarebbe stato lanciato da un vigilantes di servizio nella zona.

L'attività dei caschi rossi è proseguita per diverse ore, con lo spegnimento degli ultimi focolai nel tentativo di salvare il salvabile dalla furia del fuoco o quanto meno limitare i danni, rilevatesi ingenti. Resta incerta, però, la dinamica dell'incidente anche se, come spesso accade in questi casi, non si esclude nessuna ipotesi, dalla matrice dolosa a quella accidentale, attualmente al vaglio degli inquirenti. Un supporto alle indagini potrebbe arrivare anche dalle telecamere presenti sia in prossimità della struttura che nei vicini insediamenti produttivi. Lo scenario del disastro ha delineato una precisa connotazione visiva già con il diradarsi del fumo, alle prime luci dell'alba.

Nelle prossime ore si procederà a ulteriori sopralluoghi al fine di verificare la presenza di possibili inneschi, al momento non riscontrati, al di là dei rilievi scientifici già effettuati e che torneranno utili all'attività investigativa. Da quanto si è appreso dai nuovi vertici aziendali, si era al lavoro per far ripartire la produzione nei prossimi giorni, in tempi relativamente brevi, dopo un avvicendamento alla guida della società particolarmente conosciuta nell'ambiente medico del comprensorio telesino e non solo. Un iter procedurale proseguito anche nel periodo caratterizzato dal lockdown a dal rallentamento delle attività amministrative e giudiziarie. Nello stabilimento di via Corte Nocera si sarebbe proceduto alla realizzazione anche di soluzioni gel disinfettanti per rispondere a un inevitabile aumento della richiesta dettato dall'emergenza sanitaria in corso e dalle misure prescritte dalle autorità competenti.

Un episodio in qualche modo analogo era andato in scena lo scorso 30 ottobre in un deposito in disuso di via «Selva di Sotto» nel cuore della zona Pip di San Salvatore Telesino, non lontano dalla «Dermofarma». Un focolaio di vastissime dimensioni, visibile dagli altri centri della valle Telesina e dalla vicina statale «372», che lasciò profilare conseguenze anche da un punto di vista ambientale, data la vasta coltre di fumo nero, e la conseguente preoccupazione nelle comunità e nelle amministrazioni direttamente interessate. Avvenimenti che hanno segnato la storia recente dell'area industriale, tra le più importanti del Sannio, partendo dal 7 luglio 2016 con una fabbrica di porte e infissi distrutta in località «Cese Monache» e il 4 luglio 2017 con le fiamme in un deposito di mobili sempre in località «Selva di Sotto».

