San Vittorino, è scontro Conservatorio-Mastella

Riflettori puntati sul San Vittorino. Come anticipato, il pregiato complesso medievale sarà al centro della seduta di Consiglio in programma lunedì a Palazzo Mosti. In agenda la concessione gratuita trentennale da parte del Comune all'Unisannio, così da mettere in condizione l'Ateneo di concorrere al bando del Ministero Università per l'allestimento di residenze universitarie. L'Unisannio, ha rivelato nei giorni scorsi al Mattino il rettore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati