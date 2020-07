Con una lettera inviata alla presidente del Senato, Casellati, la senatrice Sandra Lonardo ha ufficializzato la decisione di lasciare il gruppo azzurro: «La prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel Gruppo Misto. Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate. L’emergenza che vive il Paese richiede un apporto libero che guardi alla nostra gente, alla gente del Sud, in modo sereno e non con cattiverie ideologiche e goffamente populiste. La mia storia è diversa da quella che oggi esprime la coalizione nella quale sono stata eletta e alla quale ho dato un contributo, anche vistoso e rilevante, in termini elettorali».

Ultimo aggiornamento: 13:17

