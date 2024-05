«Il museo Egizio? Per mia scelta e volontà è stato inserito nei grandi progetti e se servono altre risorse siamo pronti a reperirle ed andare avanti. Ora la Fondazione». Parola di Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura, che ieri è tornato a Benevento per dare un imprinting alla campagna elettorale per le Europee. Ha partecipato, infatti, ad una conversazione pubblica sul valore del territorio nella dimensione europea insieme alla candidata Raffaella Docimo.

Incontro organizzato da Mezzogiorno Nazionale, l'associazione che fa capo al già senatore Pasquale Viespoli che ieri ha fatto gli onori di casa, ma ha pure esternato un punto di vista differente rispetto alla costituzione del museo egizio. Ma andiamo per ordine. Sangiuliano si era assunto l'impegno con il sindaco Clemente Mastella già a settembre scorso, quando era stato in città per inaugurare l'Hortus Conclusus di Mimmo Paladino. Ieri il titolare del dicastero della Cultura ha parlato di «passo in avanti concreto».

«Abbiamo anche coinvolto il direttore del museo egizio di Torino Christian Greco - dice - che si metterà a disposizione per l'estensione del progetto. Siamo pronti a reperire altre risorse, se serve, e ad andare avanti. È un risultato frutto di una collaborazione che va al di là dell'appartenenza politica perché così si lavora. Noi vogliamo fare una fondazione che veda dentro il comune di Benevento, il ministero della Cultura, la Regione Campania. La stessa avrà poi il compito di governare il museo». Ma la direzione verso cui si procede oramai a passo spedito dall'estate scorsa non convince Viespoli.

«Innanzitutto – ha spiegato - dovremmo fare filiera, rete e, volendo fare una battuta, prima di arrivare a Torino dovremmo passare per Montesarchio. Nel senso che ho qualche dubbio sull'opportunità, sull'attrattività e sulla competitività di un autonomo polo egizio. Abbiamo già una sezione dedicata al museo del Sannio e avremmo già dovuto valorizzarla. Poi pongo un'altra questione: noi dovremmo dialogare con il Mediterraneo e quindi se la sezione egizia del museo del Sannio deve assumere un'iniziativa dovrebbe farlo attraverso un gemellaggio con l'istituto egizio de Il Cairo».

Il ragionamento

«Una cosa estremamente concreta – ha proseguito l'ex senatore - si può costruire a partire dalla vocazione del territorio e da quello che già c'è. È questa la chiave di volta, dobbiamo essere ambiziosi. La rete museale vera e identitaria è quella che noi abbiamo già immaginato: quella della religiosità. Ed era la rivoluzione per tentare di innervare il dibattito che si era aperto, e lo è ancora, tra la chiesa cattolica e i 200 artisti convocati da Papa Ratzinger per affrontare il tema del rapporto tra chiesa e arte contemporanea e religiosa».

Ma è pur sempre tempo di elezioni europee. La competizione vedrà i partiti far braccio di ferro tra loro. Gli amici dovranno guardarsi non solo dagli avversari ma anche dagli stessi alleati. Dal risultato post 9 giugno dipenderanno gli equilibri e le scelte future. Ad esempio, i candidati e gli spazi per le Regionali. Fratelli d'Italia, non è un segreto, punta ad indicare il candidato governatore. Il nome del ministro Sangiuliano circola da tempo negli ambienti politici.

«Io sfidante di De Luca? - ha risposto ai giornalisti - L'ho già chiarito molteplici volte. Fino al 2032 farò il ministro alla Cultura del primo e del secondo governo Meloni, perché noi rivinceremo le elezioni Politiche. Dopodiché avrò 70 anni, fonderò un giornale e una televisione. Se sono d'accordo con una ipotetica candidatura di Vittorio Sgarbi che ha dato disponibilità? Nell'epoca contemporanea viviamo tali accelerazioni che ipotecare quello che accade tra un anno, un anno e mezzo, non ha senso logico».

Nota a margine: tra Sangiuliano e Sgarbi (che è candidato alle Europee con FdI) i rapporti non sono idilliaci dopo le dimissioni del critico d'arte da sottosegretario alla Cultura conseguenti a una segnalazione all'Antitrust di un'incompatibilità tra la sua attività istituzionale e una serie di prestazioni autonome retribuite, indagine partita dopo che il ministero alla Cultura aveva ricevuto una segnalazione anonima.