Unità cure complesse, ipotesi proroga di 3 mesi

Potrebbe essere prorogata di almeno 90 giorni l'operatività dell'Unità complessa di cure primarie a San Giorgio del Sannio. La cooperativa «Samnium» in una nota inquadra i termini del caso portato all'attenzione dell'opinione pubblica dal sindaco Angelo Ciampi e dalla Cgil. «Preso atto della fine del progetto sperimentale denominato Uccp – spiega la coop – prevista per il 19 del mese in corso, precisiamo che il management ha mostrato massima disponibilità a ragionare sulle soluzioni che potrebbero consentirne la prosecuzione. Chiederemo una proroga della progettualità per almeno altri 90 giorni, indispensabili alle parti coinvolte per riuscire a trovare proposte percorribili e i percorsi giuridici per consentire di trasformare il progetto da sperimentale in definitivo».

L'obiettivo condiviso è non privare la comunità dell’assistenza sanitaria finora garantita dalla Uccp H12, dalle 8 alle 20 di ogni giorno fino al venerdì e dalle 8 alle 10 nei giorni di sabato e prefestivi.

Orario di lavoro reso possibile dalla presenza di 8 medici coadiuvati da personale di studio e infermiere professionali. Per la coop «questo tipo di servizio, fin dalla nascita, è sempre stato un vanto per la politica sanitaria regionale, come progetto pilota da tutelare in questa fase in cui la politica sanitaria nazionale spinge fortemente la medicina territoriale verso modelli organizzativi simili».