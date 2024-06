Emergenza sanitaria, ora sono i medici di medicina generale a scendere in campo a tutela di tutti i cittadini e non solo dei loro pazienti. Per denunciare una situazione incresciosa che si trascina da troppo tempo, Giovanni Liviero, Giovanni Carolla, Rosa Servodio, Bernardo Salerno, Maria Capozzi, Gabriele Monteforte, e Nicola Zeoli, sette medici che operano attualmente nel poliambulatorio (ex Uccp) di via Manzoni 19, come da accordo sottoscritto dagli stessi medici con l’Asl (delibera 205 del 25 marzo scorso) portano a conoscenza dell'opinione pubblica «la grave crisi di assistenza medica di base che si sta creando nei comuni di San Giorgio del Sannio, San Nazzaro, Calvi, Apice, San Nicola Manfredi e San Martino Sannita». «A seguito del decesso di Sabatino Di Palo - si legge nella nota -, del pensionamento di Bruno Bocchino, del trasferimento di Antonio Albanese nel comune di Apice e del prossimo pensionamento di Bernardo Salerno, oltre 1500 pazienti si troveranno nell’impossibilità di scegliere un nuovo medico sul territorio. Questo comporta gravi difficoltà di assistenza medica per tutti ma soprattutto per i pazienti a rischio, come cronici e anziani. Alla luce di queste difficoltà, gli stessi medici operanti nell'ex Uccp, a partire dal 1° luglio, non saranno più in grado di garantire l’apertura del centro al pubblico h12, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 10, con conseguenze anche occupazionali sugli attuali dipendenti».

APPROFONDIMENTI Benevento, poliambulatorio Asl: incognita riapertura, restyling «al ralenti» Benevento, Asl: via libera al piano anti-povertà sanitaria Benevento, caos 118, i sindacati: «L’Asl non utilizza le ore a disposizione»

Da qui l’accorato appello «a tutte le autorità di provvedere in tempi brevi, anche in deroga a norme e cavilli burocratici, vista l’emergenza sanitaria, a risolvere tale situazione incresciosa per i nostri cittadini». Segue un suggerimento a chi di competenza: «Autorizzare i due medici che si sono resi disponibili ad integrare la presenza di sanitari nel centro ex Uccp, Alessandro Mauro e Angela Manganelli, i quali hanno già da tempo fatto regolare richiesta all’Asl». «Confidiamo - conclude la nota - in un intervento risolutivo della questione, da parte di tutti, in tempi brevi per il bene dei nostri cittadini e per non ridimensionare l’assistenza di base e la medicina del territorio di cui tutti parlano ma per la quale, in pratica, poco viene fatto».

«L’amministrazione comunale sangiorgese appena insediatasi - afferma il sindaco Giuseppe Ricci - ha posto tra le altre priorità della sua agenda politico-amministrativa proprio l’emergenza sanitaria che stanno vivendo le nostre comunità. Riteniamo oramai urgente e necessaria una stagione nuova in cui il valore emergente sia quello dell’alleanza istituzionale tra mondo sanitario e governance degli enti locali a tutela della salute dei cittadini. Pertanto, dev’essere un obiettivo condiviso assicurare una governance multilivello tra sindaci, Asl e Regione potenziando il ruolo dei sindaci all’interno della conferenza dei sindaci. Come concordato con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nelle prossime ore avremo un incontro con il direttore generale Gennaro Volpe, per affrontare diverse problematiche che investono il territorio e nello specifico il futuro dell’ex Uccp che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra comunità e per la cui difesa ci batteremo. Riteniamo, infatti, determinanti - conclude Ricci - l’efficienza e la capillarità di un sistema integrato territoriale dei servizi sanitari e sociali di prossimità, con il necessario coinvolgimento dei Comuni e il loro coordinamento con le autorità sanitarie, per alleggerire le strutture ospedaliere e prevenire o ritardare l’istituzionalizzazione in struttura».