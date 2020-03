Violata la zona rossa di Ariano, fermata nel Sannio coppia diretta in Svizzera

BENEVENTO - I militari, nel corso dei servizi di controllo, lungo la statale 90 bis, ai confini della provincia di Avellino hanno bloccato un autoveicolo, con a bordo una coppia di emigranti residenti in Svizzera, ma originari e provenienti dalla suddetta «zona rossa». I due, muniti di autodichiarazione, riferivano di voler ritornare in Svizzera per riprendere le loro attività lavorative. La coppia, pertanto, è stata denunciata, ai sensi dell’art.650 del codice penale, ed è stata accompagnata al luogo di provenienza.Da alcuni giorni sono stati predisposti dai zarabinieri del comando provinciale di Benevento i controlli su tutto il territorio provinciale e, in particolare, a Buonalbergo, i carabinieri della stazione locale sono impegnati per controllare e assicurare gli adempimenti e le restrizioni che hanno disposto la chiusura dei movimenti delle persone in entrata ed in uscita al di fuori del comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove si è sviluppato un consistente focolaio contagioso del virus e per questo sottoposta dal governatore De Luca alla misura della “quarantena” per i residenti.



