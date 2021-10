Sannio Orti, le eccellenze gastronomiche in vetrina

BENEVENTO - Le eccellenze gastronomiche delle aree interne in mostra con "Sannio Orti", l'evento presentato a Foglianise che vuole promuovere i sapori sanniti. Alla manifestazione anche il presidente della Provincia, Antonio Di Maria. L'iniziativa del Gal Alto Tammaro Terre dei Tratturi nell’ambito degli “Itinerari - Eventi del Gusto” si è svolta in via Sala ed è presente, tra gli altri, anche Giovanni Mastrocinque, sindaco di Foglianise. "Sannio Orti" si caratterizza per essere un «mercatino di prodotti agroalimentari e Show Cooking a cura di Magno Food con la realizzazione di piatti dell’eccellenza locale e l’abbinamento dei vini della grande produzione enologica delle aree interne». «L’iniziativa del Gal Alto Tammaro Terre dei Tratturi - ha dichiarato Di Maria - è importante e significativa perché vuole portare la produzione locale di eccellenza della nostra agricoltura e della nostra vitivinicoltura in un mercato più ampio favorendone la conoscenza tra un maggior numero di consumatori».