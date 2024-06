Domani e domenica i cittadini sanniti sono chiamati alle urne per eleggere il parlamento europeo e rinnovare 26 amministrazioni comunali. Si potrà votare già domani, dalle ore 15 alle 23. E poi per tutta la giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23. Come si vota? Per le amministrative è necessario barrare il simbolo della lista che si intende votare e scrivere accanto il nome del candidato consigliere, oppure aggiungere quest'ultimo direttamente accanto al simbolo. Poiché tutti i 26 Comuni in cui si eleggono le nuove amministrazioni hanno tutti una popolazione al di sotto dei 15mila abitanti non è previsto il voto disgiunto. Anche per le Europee per votare un candidato basterà barrare il simbolo della lista e indicare accanto il nome del candidato. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze a condizione che si tratti di candidati che appartengono alla stessa lista e venga rispettata l'alternanza di genere. In poche parole, si possono votare due donne e un uomo o due uomini e una donna ma non tre donne o tre uomini, o due donne e due uomini: in questo caso, vale solo la prima preferenza espressa e le altre si annullano. Secondo la rilevazione definitiva trasmessa dagli uffici elettorali dei 78 Comuni sanniti alla prefettura (che a sua volta ha provveduto a darne comunicazione al ministero dell'Interno) sono 259.601 gli aventi diritto al voto per le Europee, di cui 126.531 uomini e 133.070 donne. Andranno alle urne in 342 seggi di cui due sezioni ospedaliere in città.

APPROFONDIMENTI Benevento, Pedicini attacca il Comune: «Negato il comizio finale» Crippa (Lega): «Con Barone per rilanciare il Sannio» Benevento, Gelimini, obiettivo 5%: «Il nostro percorso avanti dopo il voto»

LA DISAMINA

Il centro con maggior numero di elettori è la città capoluogo con 48.155 elettori, seguono Montesarchio con 11.010, Sant'Agata dei Goti con 9.700, San Giorgio del Sannio con 8.789. Il centro con il minor numero di elettori è Sant'Arcangelo Trimonte con 453 elettori. Gli studenti fuori sede iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Sannio e che hanno chiesto di votare sono 178 (66 nella circoscrizione Nord Ovest, 50 nella Nord Est, 55 in quella del Centro, 7 in quella del Sud). 26 quelli che voteranno anche per il rinnovo di uno dei 26 consigli comunali. Gli elettori dovranno verificare se sulla scheda elettorale in dotazione ci sono ancora spazi vuoti dove poter collocare il timbro attestante l'avvenuta votazione. In caso contrario bisogna rivolgersi agli uffici elettorali del proprio Comune per ottenere il rilascio di una nuova scheda. Intanto, dalla mezzanotte di oggi scatterà il silenzio elettorale. Candidati, liste e partiti non potranno più organizzare manifestazioni pubbliche o “pubblicizzare” la propria corsa né in piazza, né sui social. Mentre per le amministrative la maggior parte dei comizi di chiusura è prevista per questa sera, per le Europee i candidati hanno terminato prima. Ieri Sandra Mastella ha tenuto l'evento conclusivo della propria campagna elettorale con “Stati Uniti d'Europa” a Napoli insieme al segretario provinciale e alla coordinatrice Noi di Centro per la lista (Peppe Barra e Angela Baiano), il marito Clemente Mastella e una folta rappresentanza di amministratori e amici locali.

LE CHIUSURE

Anche Forza Italia ha tenuto ieri a Napoli l'evento conclusivo della campagna elettorale con Antonio Tajani. Per l'occasione il deputato Francesco Maria Rubano ha organizzato dei pullman per i sanniti interessati a partecipare. Cosa che ha fatto anche il senatore Domenico Matera per consentire, sabato scorso primo giugno, ai sostenitori e simpatizzanti sanniti di Fratelli d'Italia di prendere parte alla manifestazione conclusiva del partito che si è tenuta a Roma, a piazza del Popolo, con Giorgia Meloni. Pd e Movimento Cinque Stelle locali, si può dire che hanno chiuso le campagne elettorali con le manifestazioni che hanno organizzato in città a sostegno dei propri candidati. Luigi Barone, candidato con la Lega, ha chiuso ieri a Matera e oggi opterà per un evento itinerante tra Sannio e Caserta. Piernicola Pedicini, schierato con la lista “Pace Terra Dignità”, concluderà stasera con un volantinaggio in piazza San Modesto, al rione Libertà di Benevento.