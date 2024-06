Sannio Acque, atto terzo. Il coordinatore Pompilio Forgione (nella foto) ha convocato il Consiglio di Distretto per mercoledì alle 16 nella sede di via Traiano. Piatto unico nel menu della seduta: l’approvazione della delibera «Affidamento del servizio idrico integrato. Azioni propedeutiche alla costituzione della società Sannio Acque srl». Sei pagine più i fondamentali allegati (Statuto, patti parasociali, relazione ex articolo 14) che ripercorrono il tortuoso cammino finalizzato a varare la prima società per il ciclo idrico integrato nella storia del Sannio. Un obiettivo epocale, che però finora è sfuggito di mano a più riprese. Bocciate dalla Corte dei Conti le prime due versioni del deliberato di adesione, si prova adesso a battere una strada diversa, almeno sotto il piano procedurale. Non più 78 delibere per altrettanti Comuni spedite alla Corte dei Conti nella speranza, fin qui risultata vana, di incassare il nulla osta alla nascita della newco, ma un unico testo da recepire poi nelle singole assise comunali. Testo che, però, è stato riveduto e corretto anche nella sostanza, alla luce dei più recenti rilievi della magistratura contabile in merito allo Statuto della società e alla calibratura degli equilibri tra parte pubblica e partner privato. Non viene messo in discussione il modello della gestione mista, battezzato fin dal primo momento come quello da perseguire anche se non mancano polemiche e perplessità. Il Consiglio di Distretto si pronuncerà su un testo che tiene conto anche delle osservazioni presentate nel corso della consultazione pubblica, altra lacuna procedurale che ora è stata sanata. Il tutto in vista della pubblicazione da parte della Regione del bando di gara per l’individuazione del socio privato di Sannio Acque che parteciperà per il 45 per cento alla compagine azionaria ed erogherà materialmente il servizio. Una partita da 1,4 miliardi. La costituenda società rileverà tutte le gestioni esistenti, con avvio fissato per il 2025. Previsti investimenti su reti e infrastrutture per 830 milioni e una forza lavoro da 157 dipendenti.

IL TESTO

La proposta di delibera all’ordine del giorno mercoledì sancisce «di confermare l’indirizzo stabilito dal Consiglio di Distretto con la deliberazione 1/2022, con riferimento alla scelta della forma di gestione da affidarsi a una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei Comuni a esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l’esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato». Al Consiglio viene chiesto di «manifestare la volontà di procedere alla costituzione di una società mista pubblico/privata a prevalente capitale pubblico denominata Sannio Acque srl», approvando al contempo «la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 201/2022, unitamente allo schema di Statuto e ai patti parasociali». Il testo sarà quindi trasmesso dallo stesso Ente idrico campano alla Corte dei Conti e all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, e in caso di verdetto favorevole, si procederà a «invitare i Comuni ricadenti nell’ambito distrettuale a procedere all’adozione degli atti consequenziali necessari alla costituzione della società mista pubblico/privata». Comuni, dunque, esonerati dall’invio alla Corte dei Conti, ma comunque chiamati poi all’adesione formale alla società. Quanti lo faranno?