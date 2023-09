Benevento, Sant'Agata de' Goti, Dublino, Verona: tra loro un fil rouge fatto di amicizie storiche e di incontri recenti, di passioni condivise e progetti di vita, di storie vissute, immaginate e raccontate, di pagine scritte e pagine lette, grazie al quale ad ottobre approderà nel Sannio la scrittrice Catherine Dunne. Famosa, amatissima soprattutto dalle lettrici, abile creatrice di indimenticabili personaggi femminili, attenta ai fenomeni emergenti (ha raccontato con una sensibilità senza pari un fenomeno devastanti come il cyberbullismo nel suo «Quel che ora sappiamo»), la Dunne sarà prima a Benevento e poi a Sant'Agata de' Goti, il 12, il 16 e il 17 ottobre. Giorni nel corso dei quali sono in programma la presentazione del suo ultimo libro, «Una buona madre», un reading e un corso di scrittura.

Sarà il Sannio, dunque, ad ospitare due tappe letterarie di una delle autrici più conosciute per l'impegno nell'universo femminile, rappresentato da straordinari personaggi descritti nei suoi romanzi e da originali trame. Il primo appuntamento è fissato a Benevento per il 12 ottobre, giovedì, alle 18.30, negli spazi del Mulino Pacifico, in via Appio Claudio 17, per la presentazione di «Una buona madre», edito da Guanda. Con lei dialogherà la scrittrice e giornalista Federica Sgaggio, autrice del libro «L'eredità dei vivi», edito da Marsilio. Veronese di nascita ma con metà cuore saldamente ancorato a Solofra, Federica Sgaggio ha vissuto per diversi anni tra il Veneto e Galway, dove ha studiato letteratura inglese. E in Irlanda proprio insieme alla Dunne, ha curato l'antologia «Tra una vita e l'altra »(Guanda) uscita con il titolo «Lost between: Writing on Displacement» per New Island Books. A Verona nasce invece l'amicizia di lungo corso con il giornalista beneventano Luigi Grimaldi, che è tra gli artefici della trasferta sannita di ottobre. Tornando al programma del 12 ottobre al «Mulino Pacifico», Alda Parrella, dell'associazione «Culture e letture Aps» guidata da Enrico Cavallo, che collabora all'organizzazione della serata, leggerà alcuni brani del romanzo. Altri partner dell'evento sono la libreria Barbarossa di Benevento e la compagnia teatrale Solot che gestisce lo spazio teatrale.

Le Cantine Mustilli a Sant'Agata de' Goti accoglieranno invece la scrittrice irlandese nel fine settimana, assieme ad autori locali che vorranno cimentarsi in un reading e in un corso di scrittura creativa tenuto dalla Dunne. Il programma prevede l'iscrizione (al numero 3478455175) all'«open mic» di sabato 16 ottobre alle 16 di un numero limitato di autori che avranno cinque minuti ciascuno per leggere un proprio testo. Subito dopo, Catherine Dunne e i partecipanti analizzeranno e commenteranno scritti e letture. In serata ci sarà la cena alle cantine storiche Mustilli (prenotazione allo 0823718142). È previsto anche il pernottamento per chi volesse restare a Sant'Agata, da prenotare sempre alle Cantine Mustilli. Domenica mattina, 17 ottobre, inizierà il corso di scrittura, (adesioni al numero 3478455175, costo 75 euro a partecipante), e proseguirà nel pomeriggio. Per chi volesse, sarà possibile fare un brunch.

«Una buona madre» tocca un tema caldo e ancora divisivo per la cattolica Irlanda, quello della maternità fuori del vincolo del matrimonio, una maternità da occultare se non addirittura da cancellare. «Un filo sottile - si legge nelle note della casa editrice - lega le protagoniste di questo romanzo corale e le loro madri, e i loro figli , un filo simile a quello delle coperte patchwork che una di loro realizza, metafora dell'inesauribile capacità femminile di tessere, creare, rammendare e rinnovare sentimenti e relazioni».