Controlli in Valle Telesina, 22 squadre in azione

Maxi operazione di controllo del territorio per i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che ieri, su disposizione del Comando provinciale di Benevento, hanno presidiato l'area dei 21 Comuni di loro competenza con l’impiego di ben 22 pattuglie. Sono stati controllati 12 locali pubblici, 153 persone (di cui 14 pregiudicati) e 114 veicoli, con lo scopo di contribuire a prevenire i furti non solo nelle abitazioni e nelle imprese ma anche nel cantiere dell'Alta capacità ferroviaria. Ma il dispiegamento di forze è stato anche un utile deterrente per i sinistri stradali e ha consentito di far emergere casi di lavoro nero.

Nello specifico, a Solopaca con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Benevento sono stati controllati diversi esercizi pubblici sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro e del contrasto del lavoro irregolare. In bar molto frequentato è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore in nero e la titolare è stata sanzionata con una contestazione di 1.800 euro.

Ad Amorosi i militari della locale stazione hanno sequestrato nel corso di un controllo ad un veicolo una dose di hashish che ad un giovane stato segnalato alla prefettura per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Nel territorio di Telese Terme, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi e Pontelandolfo sono state elevate numerose sanzioni amministrativa al Codice della strada per divieto di sorpasso, guida senza patente, veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, mancata revisione periodica, mancato possesso dei documenti di circolazione ed è stata controllata e segnalata una persona sospetta.