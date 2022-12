Ripercorsi, attraverso le immagini, gli ultimi dodici mesi di attività del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio e i momenti salienti dell'èra Enzo Zuccaro.

Un anno ricco di eventi, caratterizzato da visite istituzionali, prestiti e restituzioni di opere prestigiose, la creazione del nuovo logo del museo e una serie di iniziative culturali che hanno coinvolto associazioni e scuole del territorio con particolare attenzione anche alle iniziative sociali organizzate coinvolgendo le fasce più deboli. Il tutto con la relativa divulgazione delle manifestazioni, soprattutto attraverso i social, per raggiungere sempre più utenti.

Ieri mattina presso la sala conferenze del Mansc sono stati il direttore Zuccaro e l'assessore alla Cultura del Comune di Montesarchio Morena Cecere a tracciare il bilancio dell'anno che si sta concludendo per poi aprire un dibattito con tutta la comunità e riflettere sulla sinergia istituzionale che si è creata in questi mesi ma anche sulle nuove proposte.

Il primo anno targato Zuccaro ha prodotto i suoi frutti, anche in termini di presenze: 10.350 visitatori nel 2022, quasi 2mila in più rispetto al 2019 (anno precedente all'emergenza Covid). È un dato che il direttore ha definito «un punto di partenza, non di arrivo, perché ha spiegato - da qui dobbiamo costruire un percorso che va nella direzione di moltiplicare questo numero per dieci, è questo il mio auspicio perché questo museo ha delle potenzialità incredibili, custodisce il vaso più bello del mondo che già da solo varrebbe la visita ma abbiamo tantissimi altri reperti importanti e che incuriosiscono anche i più prestigiosi musei internazionali. Il Sannio Caudino ha un grande patrimonio da scoprire con numerosi elementi di attrattività, dall'arte alla gastronomia. Inoltre, la posizione di Montesarchio, al centro tra Caserta, Napoli e Benevento ci consente di fare rete con l'intero Sannio per attrarre turisti visto che questo ha ribadito il direttore del Mansc - è l'unico museo statale della provincia di Benevento e vorrei partire da questo elemento per avviare un discorso di promozione».

Dunque, questi primi mesi rappresentano solo l'inizio di un ambizioso progetto che il direttore intende realizzare per dare lustro al museo e alla Valle Caudina. «Abbiamo ripercorso insieme questi 365 giorni che ho vissuto a Montesarchio ha detto Zuccaro - in un museo che sto imparando ad apprezzare ed amare ogni giorno di più. Ringrazio per il sostegno l'assessora Morena Cecere che in questi mesi è stata la mia ombra, i funzionari museali, tutte le associazioni del territorio, le scuole e la Pro Loco che sono dei punti di riferimento. La nostra mission è quella di includere sempre più persone, continueremo a coinvolgere e a collaborare con le istituzioni, le associazioni e i cittadini perché il museo deve vivere grazie all'entusiasmo di tutti».

Zuccaro si è quindi soffermato sui prestiti effettuati dal museo sannita a favore di importanti mostre internazionali e ha chiarito: «Questo museo in passato è stato usato come un grande deposito da cui attingere per prendere in prestito reperti con cui dare prestigio alle mostre di altri musei in giro per il mondo. Io la penso diversamente: chi vuole ammirare le nostre opere venga a Montesarchio, con l'occasione potrà visitare la città e scoprire questo magnifico territorio». L'assessora alla cultura di Palazzo San Francesco ha ribadito l'impegno messo in campo da tanti cittadini in questi mesi e ha precisato: «Non era affatto scontato e apprezziamo quello che stiamo facendo insieme. Siamo partiti anche da quelli che sono i punti di criticità che non dobbiamo nascondere ma, anzi, vanno ricordati per migliorarci. Abbiamo raggiunto tanti risultati grazie alle risorse umane che rappresentano la nostra forza più grande, l'auspicio è continuare con questo spirito di confronto continuo per apportare nuove idee per la crescita del territorio».