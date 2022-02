Sannio, contagi da Covid in calo ma aumentano ancora le vittime

Contagi in lieve crescita nel Sannio con 276 positivi in più, ma restano in discesa rispetto alal settimana scorsa, caratterizzata da 1892 casi contro i 1668 di quella che sta per concludersi. Una decrescita abbastanza rilevante, indice anche di una pandemia che sta cambiando aspetto con una prevalenza di casi diagnosticati attraverso l'attività di screening che è pari al 48% contro il 33% dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati