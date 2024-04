Primo voto europeo, l’8 e il 9 giugno, per poco più di 13mila giovani sanniti che sono diventati maggiorenni dopo il 26 maggio del 2019, data delle ultime elezioni per il rinnovo del parlamento di Strasburgo. Nel frattempo è cambiato il mondo e quindi è diventato ancora più importante recarsi alle urne per disegnare il futuro del vecchio continente.

Certo, guardando i numeri le nuove leve incideranno poco, e quelle sannite ancor meno, visto che la percentuale degli esordienti rispetto al totale degli aventi diritto al voto è la più bassa in Campania: 5,9%, in linea con la media nazionale ma nel contempo molto al di sotto di quella europea, attestata invece al 6,8%. Volendo fare un raffronto, grazie ai dati forniti da Eurostat ed elaborati dal Sole 24Ore, possiamo affermare che la percentuale di giovani elettori a Benevento è la stessa di Italia e Slovacchia. L’Irpinia invece vedrà 20.390 new entry nella cabina elettorale, in percentuale il 6% del totale, in linea questa volta con i dati dell’Ungheria. Stessa percentuale in provincia di Salerno i neo elettori sono 55.859. Numeri più incisivi, superiori al 7%, sia a Caserta (53.488) che a Napoli (178.396), in linea con il dato europeo fatto registrare in Danimarca, Svezia e Finlandia.

La forbice Ue vede da una parte il Belgio (dove i giovani elettori sono il 9,7% del totale e dall’altra la Grecia (4,7%). Il dato sannita peggiora nel capoluogo, dove i 2.850 neo elettori rappresentano solo il 5,7% del totale. Anche in questo caso è ultimo posto in Campania, in condominio con Salerno (6.337 neo elettori), laddove Avellino (2.774 neoelettori) è al 6%, Caserta (3.908 neoelettori) al 6,1% e Napoli (51.860 neoelettori) al 6,6%. Anche in questo caso l’emigrazione comprime il dato del Fortore: i giovani elettori raggiungono il 6% solo a Colle Sannita (110) e San Bartolomeo in Galdo (223), con dati più bassi negli altri casi. La componente delle matricole elettorali scende al 5,4% a Ginestra degli Schiavoni (19), al 5% a Montefalcone di Val Fortore (58) e addirittura al 2,3% a Castelvetere in Val Fortore (21).

EFFETTO AIRE

E a proposito di emigrazione, anche questa volta Benevento si distingue per essere una delle 11 province italiane in cui gli aventi diritto al voto sono più dei residenti. Un dato solo in apparenza paradossale. Si tratta dell’«effetto Aire», con i residenti all’estero che determinano il sorpasso. Nel Sannio se ne contano 51.577, che uniti ai 220mila ultradiciottenni abitanti in provincia spingono il totale a 271mila, più in alto quindi rispetto ai 261mila residenti certificati dall’Istat. Una situazione che naturalmente si verifica in quelle province dove il tasso di emigrazione è più rilevante. Un elenco che comprende anche la vicina Avellino e Chieti, Potenza, Cosenza, Vibo Valentia, Campobasso, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Belluno. E andando ad approfondire i numeri sanniti scopriamo che in più metà dei paesi della provincia (43 per l’esattezza) ci sono più elettori che residenti. E’ un viaggio nella storia dell’emigrazione sannita, che passa per Baselice, Arpaise, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Foiano Valfortore, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Molinara, Montefalcone Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Tocco Caudio.