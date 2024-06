Marafi, la denuncia: rifiuti ovunque e sos Eternit

Degrado alla contrada Marafi di Faicchio: lo denunciano le guardia ambientali della Federazione nazionale Pro Vita, che non esitano a paragonare la situazione a quella della “Terra dei fuochi”. «Appena si imbocca la strada che costeggia il fiume - spiega il presidente provinciale Claudio Casbarra – si notano subito rifiuti sparsi qua e là, per poi notare dell’Eternit circoscritto da un nastro bicolore con scritta “Corpo forestale”, benché lo stesso sia stato sciolto nel 2016». L’Eternit, dunque, sarebbe sul posto da almeno 8 anni.

Più avanti, continua Casbarra, «si trova una quantità spropositata di rifiuti, di ogni tipologia possibile persino lo scheletro di un animale morto che sembra essere di cinghiale, pezzi di animale e l’immancabile Eternit.

In quel luogo l’aria sembra irrespirabile tali sono le esalazioni emanate dai rifiuti sversati. Proseguendo ancora in avanti si incontra un altro stradone il cui accesso è impedito da due balloni di fieno ed altra roba tipo mobili e materassi. Entrati con non poche difficoltà nello stradone non si è potuto che rilevare uno spettacolo indecente».

E non è tutto: sotto il viadotto della statale 372 si trovano «una quantità esagerata di rifiuti coperti da vegetazione, terriccio e residui vari, e altre alle lastre di Eternit». Casbarra riferisce che la situazione era stata oggetto di denuncia ben 15 anni fa e si chiede: «Possibile che per tanto tempo nessuna pubblica autorità abbia provveduto a far bonificare la zona? Più che ‘terra dei fuochi’ sembra ‘terra di nessuno’”. Abbiamo informato l’autorità giudiziaria e gli altri uffici competenti sperando che si possa porre fine a questo disastro ambientale».