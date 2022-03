Brusco abbassamento delle temperature in tutto il Sannio e neve anche a bassa quota. La zona più imbiancata è quella del Fortore dove si segnalano disagi alla viabilità sulla provinciale 45 che collega Montefalcone di Valfortore e Benevento. Qui alcuni automobilisti per le forti raffiche di vento e neve sono rimasti bloccati.

Ad allertare sulla non transitabilità della SP45 è stato il sindaco del centro fortorino Michele Leonardo Sacchetti. Il settore tecnico della Provincia di Benevento, a causa delle intense precipitazioni nevose e del forte vento che hanno investito l'intero Alto Sannio ed il Fortore, invita «a non mettersi in viaggio nelle prossime ore se non è necessario ed urgente».