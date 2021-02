Lavori in corso sulla «Fondovalle Vitulanese» dove, a causa del maltempo, tre giorni fa uno smottamento ha reso necessaria la chiusura su entrambi i sensi di marcia - della strada a scorrimento veloce, principale asse di collegamento tra i comuni della valle ed il capoluogo sannita. In particolare, sono stati avviati interventi sul fronte in frana per rimettere in sicurezza la carreggiata e il presidente della Provincia di Benevento, dopo un primo controllo dell'area accompagnato dai tecnici, ha rassicurato: «I lavori in corso porteranno alla riapertura dell'importante arteria».

Presenti, durante il sopralluogo, anche il sindaco e il vicesindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli e Giovanni Mastrocinque e il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi che ha commentato l'avvio dei lavori con un cauto ottimismo: «Insieme al collega Tommaselli e al suo vice avevamo chiesto una risposta urgente perché i disagi ci sono per tutti, almeno - ha detto Scarinzi - siamo riusciti a ottenere un tempestivo intervento da parte della Provincia».



La chiusura della Vitulanese sta creando numerosi disagi: è possibile raggiungere il capoluogo transitando per una vecchia strada alternativa e tra i cittadini non sono mancate le polemiche. Sui social c'è chi parla di «un disagio non indifferente, soprattutto per le ambulanze e per chi si sposta per lavoro o per andare a scuola. Sosteniamo i nostri sindaci a unirsi per riaprire quanto prima e in sicurezza». E ancora: «Perché i lavori non sono stati fatti prima? La strada è così da oltre 10 anni». Nel frattempo, ieri, Di Maria ha convocato una riunione della task force per fare il punto sugli interventi messi in atto nelle ultime ore. «Scontiamo anni ha dichiarato il presidente della Provincia - ritardi nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie stradali e nella regimentazione delle acque piovane: per anni non sono affluite le risorse finanziarie necessarie per affrontare i problemi e lo Stato ha sottratto ingenti quantità di denaro dalle casse della Provincia».



Dunque, le criticità, secondo il vertice della Rocca dei Rettori, potrebbero essere risolte attraverso l'aiuto del governo centrale e di Palazzo Santa Lucia. «Una parte delle risorse economiche che l'Unione Europea con il Recovery fund intende mettere a disposizione dell'Italia per superare la crisi della pandemia precisa Di Maria - devono essere destinate alla viabilità provinciale. Solo con tali aggiuntive dotazioni finanziarie si potrà approntare un vero piano di investimenti per la viabilità e per il risanamento del dissesto idrogeologico».

La provinciale 153 Fondovalle Vitulanese è la strada che, al momento, presenta i maggiori problemi e per i quali gli interventi di ripristino della circolazione appaiono più complessi ma, dalla Rocca, hanno annunciato che è stato disposto anche l'avvio di ulteriori interventi su altre arterie danneggiate dal maltempo. Per alcune situazioni particolarmente gravi verrà effettuato un approfondimento tecnico sul da farsi.

Intanto, i lavori in corso consentiranno la riapertura al traffico della provinciale 18 Pastene-Sant'Angelo a Cupolo e la rimozione del restringimento della carreggiata sulla provinciale 12 Benevento-Avellino. Dalla Provincia sottolineano che verrà ripristinata la percorribilità su tutte le altre strade investite da piccoli smottamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA